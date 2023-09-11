İmamoğlu'ndan sürekli bozulan yürüyen merdivenlerle ilgili açıklama: Bazen insanlar oynuyor

CHP tarafından yönetilmeye başladığından bugüne İBB'ye ait toplu taşıma araçları ve metro-metrobüslerdeki yürüyen merdivenlerdeki arızalarla baş edilemiyor.Hemen her gün onlarca arıza meydana gelirken ekiplere 'Arıza tabelası koymayın' emri veren İBB yönetimi, 'Sabotaj yapılıyor' bahanesinin arkasına sığındı.Konuyla ilgili konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, otobüslerde yaşanan aksaklıklara yönelik açıklamasında metro ve tramvayların daha fazla kullanılması tavsiyesinde bulunarak, "Bazen şu şikayetleri dinliyorum: Otobüsle seyahat arzusu var. Anlıyorum bunu. Ama gerçekten bizim metro yatırımlarımızın karşılığını bulması için, bu alışkanlıklarımızdan biraz vazgeçersek aslında, tramvay ve metronun çok daha güçlü ve sağlıklı erişimi sağlayacağını bütün vatandaşlarımızın yakından hissedeceğini biliyorum" dedi.Yürüyen merdivenlerdeki arızalarla ilgili de açıklamada bulunan İmamoğlu, "Metro ağlarının İstanbul'da da çok güçlü hale gelmesini hep birlikte sağlamalıyız. Buna da en çok vatandaşlarımızın sahip çıkması gerekiyor. Bazı eksiklerimiz olabilir. Bunları hızlıca toparlıyoruz. Bazen de böyle oynayan insanlar da oluyor merdivenlerimizle, şuna buna müdahale eden. Bu çocuksu işlere… Çocuksu demeyelim, çocuklara da hakaret etmiş oluruz. Çocuklar da yapmaz böyle şeyleri. Bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.