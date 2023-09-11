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İki bakan değişse de FOX TV'nin 'taciz haberciliği' değişmedi

Daha önce eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in canlı yayınını bölmeye çalışan FOX TV muhabiri, yine aynı taciz haberciliğine imza attı. Hatay’da eğitim öğretim yılı açılışında depremzede öğrencilerle sohbet eden yeni Bakan Yusuf Tekin’in sohbetini bölmeye çalışan muhabir, dokuz ay önceki gündem dışı sorusunu yineledi. Bakan Tekin’in 'yeri ve zamanı olmadığını' ifade etmesine rağmen taciz sorularına devam etti. İstediği tepkiyi göremeyen muhabir, programı takip etmeyerek uzaktan izlemekle yetindi.

İki bakan değişse de FOX TV'nin 'taciz haberciliği' değişmedi
Ekleme: 11.09.2023 - 17:39 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
İki bakan değişse de FOX TV'nin 'taciz haberciliği' değişmedi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremzedelerin ve bölgedeki öğretmen ve öğrencilerin yanında olmak için eğitim öğretim yılının açılışını Hatay’da yaptı.

FOX TV; okulların açılacağı ilk gün, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin yaraları hala taze iken bölgedeki vatandaşlara, öğretmen ve öğrencilere destek olmak üzere bölgeye giden Bakan Yusuf Tekin’i adeta pusuda bekleyerek dokuz ay önce Bakan Mahmut Özer’e sorduğu ücretsiz yemek sorusunu tekrar sormak istedi.

Bakan Tekin’in “Şu an yeri ve zamanı olmadığını” ifade etmesine rağmen FOX TV, taciz sorularına devam etti.
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Bakanı dinleme gereği bile duymadı
Törende, programa dair hiçbir haber çalışması yapmayan, kürsü konuşması yapan Bakan Tekin'i dinleme gereği bile duymayan muhabir, vatandaşların arasında programı uzaktan izlemekle yetindi.

İstediğini alamayınca görevlilere sataştı
Daha önce de bakanların gerçekleştirdikleri programlara katılarak provokatif eylemlerde bulunan, bakanları ve yanlarındaki görevlileri taciz ederek "sorularına yanıt alamadıkları, kendilerine ambargo uygulandığı, sansürlendikleri" gibi iddialarla haber yapan FOX TV muhabirleri bu kez de istediği yanıtı alamayınca görevlilere sataştı.
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