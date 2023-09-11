FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde görev aldığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 15 şüphelinin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde görev aldığı tespit edildi.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli 5 ilde, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.