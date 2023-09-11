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Dünyalar şehit kızı Sümeyye’nin oldu! Vali elinden tutup okula kadar eşlik etti

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 2016 yılında Diyarbakır’da terör örgütünün yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Polat Özbek’in kızı Sümeyye’yi, makam aracıyla evinden alarak okuluna götürdü. Çok mutlu olan Sümeyye, Vali Kumbuzoğlu’na sarıldı.

Ekleme: 11.09.2023 - 16:54 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Dünyalar şehit kızı Sümeyye’nin oldu! Vali elinden tutup okula kadar eşlik etti
Babası şehit olduğunda henüz 2 aylık olan Sümeyye bugün okula başladı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'da küçük Sümeyye'ye ilk okul gününde eşlik etti.

Dünyalar şehit kızı Sümeyye’nin oldu! Vali elinden tutup okula kadar eşlik etti

Vali Kumbuzoğlu evinden aldığı Sümeyye'yi elinden tutup, okuluna kadar getirdi. Çok mutlu olan Sümeyye Vali Kumbuzoğlu'na sarılıp, teşekkür etti.

Dünyalar şehit kızı Sümeyye’nin oldu! Vali elinden tutup okula kadar eşlik etti

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