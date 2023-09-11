Başıboş köpekleri savunarak 'Türkiye’de başıboş çocuk sorunu var' diyen YouTuber gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Türkiye’de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var. Benim çocuğuma laf ettirmem dersen, yarın köşe başında ölüsünü bulursun" diyerek tehditler savuran T.K. isimli kadın 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçundan gözaltına alındı.

Türkiye'de başıboş köpek sorunu her geçen gün büyürken, Tyche Kairos' lakaplı sosyal medya kullanıcısı skandal açıklamalarda bulundu.





Çocukların köpekleri azdırdığını söylerken çeşitli tehditlerde bulunan kadın, "Hakkını yedirmeyeceğim hayvanların, ölün geberin. Böyle bir şey gördüğünüzde çocukları dövmekten çekinmeyin açık açık söylüyorum. O yüzden ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız. Senin çocuğun diye hiçbir söz ettirmezsen ölüsünü bulursun köşebaşında bir yerde" ifadelerini kullandı.



Gözaltına alındı

Bu görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Görüntülerde yer alan şahsın T.K. isimli kadın olduğu tespit edildi. "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan arandığı belirlenen kadın İstanbul’da yakalandı.

Yakalanan kadın, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.