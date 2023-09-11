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9 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe! Bakan Yerlikaya paylaştı

9 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. 58 kişinin yakalandığı operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Ekleme: 11.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
9 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe! Bakan Yerlikaya paylaştı
Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı; Narkotik birimlerimizin İstanbul, Aydın, Mardin, Ankara, Düzce, Iğdır, Niğde, Malatya ve Yozgat'ta düzenledikleri operasyonlarda 58 şüpheli şahıs yakalandı.

İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız ile İl Emniyet Müdürlüklerimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince;

❌İstanbul'da gerçekleşen operasyonlarda 52 kg uyuşturucu madde, 48 kg metamfetamin, 504.000 sentetik ecza ile 12.240 uyarıcı hap ele geçirildi, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌Aydın'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 10 kilo esrar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

❌Mardin Kızıltepe'de durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 18 çuval içinde 463 kilo skunk maddesi ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

❌Ankara'da yapılan operasyonda 90 kg kubar esrar ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

❌Düzce'de, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek yapılan operasyonda 47 kg skunk maddesi ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.

❌Iğdır'da şüpheli bir araç ile araç sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda 2.5 kg esrar ele geçirildi; 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌Niğde'de risk analiz çalışması neticesinde arama yapılan bir TIR'da 58 kg esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌Malatya'da Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün işbirliği ile #Kale ilçesinde bulunan uygulama noktasında 2 araçta yapılan aramada 46 kg esrar ile silah ele geçirildi; 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

❌Yozgat Aydıncık'ta tespit edilen bir adreste yapılan aramada 4.5 kg esrar ile kök kenevir ele geçirildi; 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz!

Geleceğimizi karartmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecek.
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