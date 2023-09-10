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Sel felaketinin üzerinden 5 gün geçti: İSKİ hala çalışma başlatmadı

İstanbul Başakşehir’de meydana gelen sel felaketinde ağır hasar alan Menekşe Deresi ve çevresinde olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen İSKİ tarafından bir çalışma başlatılmadığı görüldü. Felaketin vurduğu derenin son hali havadan görüntülendi.

Sel felaketinin üzerinden 5 gün geçti: İSKİ hala çalışma başlatmadı
Ekleme: 10.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
Sel felaketinin üzerinden 5 gün geçti: İSKİ hala çalışma başlatmadı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan sel felaketinde Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere birçok ilçede iş yerlerini ve evleri su basmıştı.

İki kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle Başakşehir’de bulunan Menekşe Deresi’nin koruma demirleri ve yanındaki yol dereye çökmüştü.

Sel felaketinin üzerinden 5 gün geçti: İSKİ hala çalışma başlatmadı

Felaketin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen dere ve çevresinde İSKİ tarafından hiçbir çalışma başlatılmadığı görüldü.

Öte yandan felaket sonrası çöken yol havadan görüntülendi.

Sel felaketinin üzerinden 5 gün geçti: İSKİ hala çalışma başlatmadı

Dere çevresinde bulunan korumalıkların ve yolun bir kısmının çökmesi dron kamerasına yansıdı.

Sel felaketinin üzerinden 5 gün geçti: İSKİ hala çalışma başlatmadı

“3-4 gün geçti üzerinden, hala bir çalışma yok”

Yoldan aracıyla geçerken derenin halini görünce bakmak için inen Emirhan Aytekin, “Kötü bir manzara var. Her taraf yıkılmış. 3-4 gün geçti üzerinden, hala bir çalışma yok. Etrafını çevirmemişler, önlem de yok. Tekrar aynısı yaşanırsa daha kötü şeylere yol açabilir. Yetkililerden buranın düzelmesini talep ediyoruz” dedi.

Sel felaketinin üzerinden 5 gün geçti: İSKİ hala çalışma başlatmadı

“İSKİ’nin künkü dar geldi ve yetersiz kaldı”

Dere yakınlarında iş yeri bulunan ve felaketi yaşayan Ahmet Atmaca, “Allah tarafından gelen bir felaket, suyun önüne kimse engel olamaz. Biz burada çalışıyoruz, bir gecede oldu ansızın. Yarım saatte bu hale geldi burası. Burası normalde iyiydi ama İSKİ’nin künkü dar geldi ve yetersiz kaldı” ifadelerini kullandı.
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Sel felaketinin üzerinden 5 gün geçti: İSKİ hala çalışma başlatmadı
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