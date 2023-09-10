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PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanılmasına tuhaf bir savunma geldi. Terörist fotoğraflarının kullanılmasına gelen tepkileri 'algı operasyonu' olarak tanımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu "Bu bölümde ulusumuza karşı böylesine haince bir davranışı sergileyenlerin sevinçlerinin nasıl kursaklarında kaldığı, nasıl Beşparmak dağlarının ardına gömüldüğü ve üzerlerine bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır" dedi.

PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor
Ekleme: 10.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı CHP'nin 100'üncü yılı için hazırlanan videoda, Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı.

Söz konusu fotoğrafın videoda kullanılması büyük tepki çekti.

Tepkiler sonrası videoyu kaldırmayan CHP yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.

Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyormuş

Videonun bu bölümü üzerinden algı operasyonu yaratılmak istendiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, T24'ten Eray Görgülü'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye'nin kurucu partisinin 100 yıl önce çıktığı yolda, ülkemizin topraklarına ve halkına sahip çıkma hikayesinin anlatıldığı kısa filmimizin her zaman olduğu gibi belli odaklarca algı operasyonu ile maksatlı olarak karalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu defaki karalama girişiminin; Kıbrıs'ta kazanılan büyük zaferin filmde tek bir kare üzerinden yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Filmin 50 ve 59'uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit'in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır.
Bu bölümde ulusumuza karşı böylesine haince bir davranışı sergileyenlerin sevinçlerinin nasıl kursaklarında kaldığı, nasıl Beşparmak dağlarının ardına gömüldüğü ve üzerlerine bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır. '

Savunma PKK'dan oy isteyen Bankoğlu'dan

CHP'li Aysu Bankoğlu, 2019 yılında Halk TV'de katıldığı canlı yayın programında skandal bir açıklama yaparak 31 Mart'taki yerel seçimler için 'Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler hiç fark etmez' demişti
PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor
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