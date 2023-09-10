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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından iteklenen ve "Bu nasıl korumalık ben de bu partinin belediye başkanıyım" sözleriyle duruma tepki gösteren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile ilgili şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Arslan'ın sarhoş olduğu ve o halde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmaya çalıştığı için korumalar tarafından müdahale edildiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...
Ekleme: 10.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyarete koruma krizi damga vurdu.

'BEN DE BU PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANIYIM'

Kılıçdaroğlu'nun korumaları, genel başkanın elini bırakmak istemeyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a sert müdahalede bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...

Neye uğradığı şaşıran CHP'li Arslan, 'Ben de bu partinin Belediye Başkanıyım' sözleri ile isyan etti.

Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...

ŞOKE EDEN İDDİA: SARHOŞ OLDUĞU İÇİN...

Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan arasında yaşanan arbedeyle ilgili şoke edici bir iddia ortaya atıldı.

Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...

Arslan'ın sarhoş olduğu ve o şekilde Kılıçdaroğlu'na yaklaşmak isterken, korumaların müdahale ettiği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...



Arslan'ın tavırlarını normal bulmayan, yakın koruma ekibinin müdahale ettiği söyleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...

BENZER BİR OLAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Arslan daha öncede benzer bir olayla gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...

Sibel Can'ın Edremit'te gerçekleştirdiği konserde, sahneye sarhoş bir şekilde çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...

Arslan sarhoş olarak geldiği konserde olay çıkarmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li başkanı tartaklamıştı! Şoke eden iddia: Sarhoş olduğu için...

Sahneye sarhoş şekilde çıkmak isteyen Arslan ile görevliler arasında arbede yaşanmıştı.

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