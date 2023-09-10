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Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: 'Lider eşleri olarak dostluklarımızı güçlendiriyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi le ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Ekleme: 10.09.2023 - 11:55 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: 'Lider eşleri olarak dostluklarımızı güçlendiriyoruz'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi le ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum. Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız.' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: 'Lider eşleri olarak dostluklarımızı güçlendiriyoruz'

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.
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