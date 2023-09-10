Elazığ'da korkunç kaza: Tur minibüsü yolcu otobüsüne çarptı yaralılar var
Elazığ-Malatya kara yolundaki kavşakta yolcu otobüsüne çarpan tur minibüsü devrildi. Kaza sonucu 18 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu 21'inci kilometresinde Gözeli Kavşağı'nda meydana geldi.
Diyarbakır'dan Malatya'ya giden 21 ADK 281 plakalı tur minibüsü, Ankara-Elazığ seferini yapan 23 BK 028 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.
Kazada minibüsteki 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.