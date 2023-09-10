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CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 100. yıl için hazırladığı videoda büyük bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabından paylaştığı videoda, Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'cıların fotoğrafı kullanıldı. Söz konusu skandal paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve büyük tepki çekti.

Ekleme: 10.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı
CHP'nin sosyal medya hesaplarından, kuruluşunun 100. yılına özel bir video klip yayınlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabından 'Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği… Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun!' notuyla paylaştığı videoda büyük bir skandala imza atıldı.

EOKA'LI TERÖRİSTLER YER ALDI

CHP tarafından hazırlanan videonun 52. saniyesinde kullanılan rezalet görsel dikkatlerden kaçmadı. Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'cıların fotoğrafı kullanıldı.

CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı

Fotoğrafta, 23 Nisan 1964'te EOKA'lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu skandal paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve büyük tepki çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı

CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı

CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı
EOKA NEDİR?

1963 yılında Ada'da yaşayan Türklere saldırılar yoğun bir şekilde başladı. 1971 ENOSİS'i gerçekleştirmek için EOKA (Ethniki Organosis Kiprion Agoniston) Birliği kuruldu.

CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı

EOKA, Yunan ordusundaki Rum bir subay olan; I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı'nda ve komünist karşıtı silahlı mücadelede faaliyet göstermiş Yeoryos Grivas liderliğinde kuruldu ve faaliyet gösterdi. Grivas, Bizans söylencelerinin kahramanı, işgalcileri Bizans topraklarından atmasıyla bilinen Digenis Akritas'a atfen 'Digenis' takma adını kullandı. Grivas'tan sonra komuta kademesinin ikinci sırasında, yine Yunan ordusunda subay olan, ancak saha tecrübesi bulunmayan Grigoris Afksentiu vardı.

CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı

Filistin'de gerilla yöntemlerini kullanarak İngilizler ile savaşan ve sonunda İngilizlerin Filistin'i terk etmek zorunda bırakan Irgun'u örnek almıştır. Yunan İç Savaşı'nda Yunan komünistlere karşı mücadele eden Grivas, 1951 yılında adada gönüllüleri toplayarak Yunanistan'a eğitime götürmüştür. 1954 yılında eğitim alan savaşçılar ile Kıbrıs'a geri dönmüştür. EOKA 1 Nisan 1955 tarihinde ilk sabotaj eylemini gerçekleştirmiştir.

CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı

EOKA 20 Aralık 1963 Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırılar başlattı. Olaylarda toplam 363 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. 174 Kıbrıslı Rum öldürüldü. Başlangıçta 30 Türk Köyü saldırılara maruz kaldı. Toplam ise 103 köye saldırılar düzenlendi.

Köylüler göç etmek zorunda kaldı. Ayvasıl bölgelerinde Türklere yapılan saldırılardan sonran yapılan kazılarda içerisinde 14 günlük bebeğin ve 70lik ihtiyarların bulunduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetlerin bazılarının canlı olarak çukura atıldığı belirlendi. Bu çukurlar 14 Ocak 1964 Birleşmiş Milletler barış gücü tarafından açıldı.

CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı

Lefkoşa'nın kumsal kesiminde 11 kişi öldürüldü. Bunlarda 4'ü Kıbrıs Türk kuvvetleri alayında görevli Dr.Bnb Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğuydu. Nihat İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet, çocukları, Kutsi ve Hakan vahşice katledildi. Evden Bnb. Nihat İlhan'ın ailesinden başka ihtiyar ev sahipleri de vardı.

Baskının yapıldığı ev daha sonra ''BARBARLIK MÜZESİ'' olarak ziyarete açıldı.

CHP'nin 100. yıl videosunda büyük skandal! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı
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