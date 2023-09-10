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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Başkan Erdoğan zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi. Tahıl sürecinde Rusya'nın dışlanamayacağını, bölye bir çözümün gerçek dışı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Soçi'de bu meseleyi Putin ile enine boyuna konuştuk. Afrika ülkelerine yönelik 1 milyon ton tahılın işlenerek ulaştırılmasına önem veriyoruz." dedi. Erdoğan, Batı'da artan İslam düşmanlığına da tepki gösterdi, "Polis öncülüğünde Kur'an-ı Kerim yakılması açık bir provokasyondur. Buna sessiz kalmamız beklenemez. Sözde demokrat ülkeler maalesef 3 maymunu oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor
Ekleme: 10.09.2023 - 13:33 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin düzenlenen uluslararası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'DAHA ADİL BİR DÜNYANIN MÜMKÜN OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

'Küresel iklim krizleri zirvede ele alındı. Ortak evimiz olan dünyayı korumaya devam edeceğiz. Afrika'dan Asya'ya milyonlarca insan çok kötü şartlarda çalışmakta ve ter dökmektedir. Türkiye olarak biz bu adaletsizlere itiraz ediyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Ülkemize sığınan 4 milyonu aşkın mağdura sahip çıkıyoruz. Şimdiye kadar 600 bin Suriyeliyi onurlu bir şekilde vatanına geri döndürdük. Mülteci krizinin yaşandığı dünya kimseye güven vermez. Denizler mülteci mezarı oldu.

Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI: RUSYA DIŞLANAMAZ

Karadeniz girişimi çerçevesinde 33 milyon ton uluslararası piyasalara ulaşıldı. Gıda krizinin daha fazla derinleşmesinin önüne geçtik.

Tahıl sürecinde Rusya dışlanamaz. Böyle bir çözüm gerçek dışıdır, sonuç vermez. Soçi'de bu meseleyi Putin ile enine boyuna konuştuk. Afrika ülkelerine yönelik 1 milyon ton tahılın işlenerek ulaştırılmasına önem veriyoruz. Rusya ve Katar ile 1 milyon ton tahılı ulaştıracağız.

Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir. Bugüne kadar Montrö'yü titizlikle uygulayarak böyle bir duruma mahal vermedik.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Karadeniz'de, bölgede gerilimi artıracak her türlü adımdan geri durulması gerekiyor. Barış diplomasisi yürüttük tarafları aynı masada topladık.

Afrika Birliği'nin şahsında tüm Afrika ülkelerinin G20 üyeliğinin hayırlı olmasını diliyor, kendilerine hoş geldiniz diyoruz.

'İSLAMOFOBİ KARŞISINDA 3 MAYMUN OYNANIYOR'

Polis öncülüğünde Kur'an-ı Kerim yakılması açık bir provokasyondur. Buna sessiz kalmamız beklenemez. Sözde demokrat ülkeler maalesef 3 maymunu oynamaktadır. Mevzuata uyulmalı, kanun gerekiyorsa kanun çıkarılmalı.

Müslümanları hedef alan saldırılar nefret suçudur. Zirvede kutsallara saldırılar kınandı.

Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİMİZDEN ASLA KOPMAYACAĞIZ'

Yüzde 90'ları bulan rekor katılımla gerçekleşen seçimler Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin iktidarımıza olan güvenini gördük. OVP hem içerde hem de yurt dışında takdirle karşılandı. Dünya Bankasından yapılan açıklama bunu gösteriyor. 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketini eklediler.

Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça yeni kurumlar da eklenecektir. Uluslararası yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefimizden asla kopmayacağız.

ERMENİSTAN'DAN KARABAĞ SINIRINA YIĞINAK

Karabağ'da atılan bu adımlar doğru değil. Bunu kabullenmek mümkün değil. AB üyesi ülkeler de bunu kabullendmiyor. Bu gelişmelere olumlu yaklaşmıyorlar. Biz de olumlu bakmıyoruz. Aliyev ile görüştüm, yarın Paşinyan ile görüşeceğim.

'KORİDOR YENİDEN AÇILMALI'

İhtiyacı olan afrika ülkelerine tahılı ulaştırmalıyız.

'İSVEÇ KONUSUNDA MERCİ TBMM'DİR'

F-16 konusunda 'İsveç şartı' yaklaşımları doğru değil. İsvenç konusunda kararı ben değil, meclisimiz verir.'
Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor
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