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Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 PKK'lı terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 3 PKK'lı teröristin yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 10.09.2023 - 11:43 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 PKK'lı terörist yakalandıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist gözaltına alındı.

Operasyonda 2 adet savunma tipi el bombası,2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.

Masum insanların canlarına kast edenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 PKK'lı terörist yakalandı
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