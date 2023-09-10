Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 PKK'lı terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist gözaltına alındı.Operasyonda 2 adet savunma tipi el bombası,2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.Masum insanların canlarına kast edenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.