Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 PKK'lı terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 3 PKK'lı teröristin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist gözaltına alındı.
Operasyonda 2 adet savunma tipi el bombası,2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.
Masum insanların canlarına kast edenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.
Operasyonda 2 adet savunma tipi el bombası,2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.
Masum insanların canlarına kast edenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.