Anız yangını TEM Otoyolu’nda faciaya neden oldu: 1 ölü 36 yaralı!
Edirne'de tarlada yakılan anız ateşinden çıkan dumanın kapladığı TEM otoyolunda, 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İşte detaylar
Tarlada yakılan anız ateşinden çıkan duman görüş mesafesini düşürünce, saat 14.30 sıralarında TEM otoyolunun Edirne'nin Köseömer mevkisinde kaza meydana geldi.
12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TEM otoyolu Edirne-Babaeski arası trafiğe kapatırken, araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.