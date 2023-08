Özgür Özel’den istifa çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişimcilerin adayı olacak: Anadolu turuna hazırlanıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi, yanına 8 benzemez partiyi daha aldı. 8'li koalisyonu toplayıp Türkiye'yi yönetme hayaline kapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday gösterilebilmek için her partiye bakanlık ve vekillik dağıttı. Ancak planlarının hiçbirisi tutmadı.14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük hüsran yaşayan CHP'de, kazan kaynadı… 13 yıllık genel başkanlığı boyunca tek bir seçimde bile başarılı olamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'istifa' sesleri arttı.İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim mesajıyla genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıkladı. CHP'nin kritik isimleri ile birlikte darbe toplantısı bile planladı. Ancak bir türlü aradığı desteği bulamadı.Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumak için hamle üstüne hamle yaptı. Yerel seçimleri bahane göstererek Ekrem İmamoğlu'na her fırsatta 'İstanbul'a aday olacaksın' mesajı yolladı.İşte bir zamanlar baba oğul imajı çizen ikili arasında kavga sürerken, koltuk savaşında bir isim daha öne çıktı.Seçimlerin ardından her fırsatta 'Ne görev verilirse hazırım' diyerek genel başkanlığa aday olacağını açıklayan, hatta Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı darbe toplantısına bile katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, koltuk kavgasında vitesi artırdı.CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet'in iddiasına göre delegelerde istediği desteği bulamayan Ekrem İmamoğlu, rotayı yeniden İstanbul seçilerine kırdı. İlerleyen günlerde de İBB Başkanlığı adaylığını açıklayacağı söylentileri hızla yayıldı.Parti içindeki değişimciler ise grup başkanı Özgür Özel'i destekleme kararı aldı.Hatta Özgür Özel'in bu ay içinde grup başkanlığından istifa edeceği, kurultay çalışmaları kapsamında Anadolu turuna çıkarak parti örgütüyle bir araya geleceği iddiası ortaya atıldı.Öte yandan Özel ve değişimcilerin bu planla, "İmamoğlu'nu 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı' göstermeyi hedeflediği" de iddialar arasında yer aldı.Seçim döneminde CHP liderinin veda konuşması yaptığı grup toplantısında gözyaşlarına boğulan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olmaya hazırlanırken iddiaya göre ilk durağı Manisa'ydı.Kılıçdaroğlu, il başkanlığına eski Manisa il başkanı Semih Balaban'a yakın isimlerden Ali Kuyumcu'yu ataması ise dikkatlerden kaçmadı.Balaban ile Özel'in arasının açık olması, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e karşı yaptığı bir hamle olarak yorumlandı.