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Beyaz Gazete
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Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!

CHP'de seçim sonrası başlayan değişim kavgası giderek tırmandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk kavgası kızıştı. En yakınındaki isimlerin bile yalnız bıraktığı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül destek çıktı. Katıldığı canlı yayında "CHP şu anda bir genel başkan aramıyor" çıkışı yapan Sarıgül, parti içindeki o isimleri hedef aldı: Aslan parçaları 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!

Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!
Ekleme: 9.08.2023 - 14:50 Güncelleme: 9.08.2023 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!
Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası karıştı. Cumhurbaşkanı adayı olan ancak 13 yıllık genel başkanlığına bir yenilgi daha sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükseldi başladı.

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMADI

Bir yandan parti içinden bir yandan da seçmenden gelen baskılara kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu ise her konuşmasında 'kaybetmedik zafer kazandık' açıklaması yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketine CHP içinden gelen destekle birlikte köşeye sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül destek çıktı.

Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!

MUSTAFA SARIGÜL'DEN TAM DESTEK

Şimdilerde Ekrem İmamoğlu yerine CHP'nin İBB Başkanı adayı olarak gösterileceği iddia edilen Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldı.

'Yerel Seçimlere az bir süre kala CHP içerisindeki değişikliğin CHP'ye ve ülkemize bir faydası olmayacak. CHP şu anda bir genel başkan aramıyor' diyen Mustafa Sarıgül, parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet yapan gruba da sert çıktı.

Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!


'KILIÇDAROĞLU YALNIZ BIRAKILDI' ÇIKIŞI

'Kılıçdaroğlu 14 Mayıs sabahı yalnız bırakıldı' diyerek sözlerine başlayan Mustafa Sarıgül, 'Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğü, devlet adamlığı, hakkaniyet duygusu, vicdanlı ve merhametli oluşu yanında durmamın nedenidir.

Ecevit'ten sonra en fazla oy alan Genel Başkan kendisi. Kılıçdaroğlu kaybetmedi; bugün eleştirenler, yanında olmayanlara şunu söylemek isterim: Siz o dönemde Kılıçdaroğlu'nun yanındaydınız, beraberdiniz, çoğunuz adaydı, bakan olacaktınız... Kılıçdaroğlu yüzde 2 oyla almış olsaydı bunların hiçbiri konuşulmazdı. O gece aslan parçaları neredeydiler? Kılıçdaroğlu çok yalnız bırakıldı' ifadesini kullandı.

Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!

ÖZEL'E ÜSTÜ KAPALI MESAJ

Mustafa Sarıgül, Özgür Özel'in genel başkan adayı olacağı iddialarını da değerlendirdi.

Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!

Konuşmasında 'Özel şu an Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturuyor. Parlamentodaki bütün milletvekillerine başkanlık yapsın diye görevlendirildi. Özel ile ilgili bilgi kirliği oluyor.

Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!

Özel, Kılıçdaroğlu ile tam bir anlayış ve dayanışma birliği içerisinde. CHP'nin diğer grup başkanvekilleri ile bir çalışma içindeler. Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde başarısı için bir mücadele vereceğine inanıyorum. Az bir süre kaldı' ifadelerine yer verdi.



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Mustafa Sarıgül’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek! O isimlere sert çıktı: 14 Mayıs gecesi neredeydiniz!
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