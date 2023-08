Muhalefetin yalanı çürüdü! Bakan Uraloğlu'ndan tokat gibi cevap: 'Sadece İstanbul-İzmir otoyolu projesinin karı 3 milyar dolar'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP'nin başını çektiği "Köprüler, otoyollar yapıldı geçen yok! Pahalı, devlet zarar ediyor" gibi asılsız iddiaları rakamlarla çürüttü.Bakan Uraloğlu, "Hesaba girecek olursak çok basit. İstanbul-İzmir Otoyolu için köprü maliyeti 1,4 milyar dolar. Beraberindeki otoyolun maliyeti 4,6 milyar dolar. Toplam 6 milyar dolarlık yatırım. Devletimizin karı burada 3 milyar dolar. Firma 19 yıl işletecek. Finasman giderleri, işletme giderleri var. Süre sonunda da köprü ve otoyolumuzda hiçbir bakım ihtiyacı olmaksızın yapıp devletimize teslim edilecek. Ayrıca vatandaşımızın zaman ve yakıttan sağladığı elde ettiği karda diğer kazanımlar" dedi.Bakan Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin Anadolu Sohbetleri programına katıldı,gündeme dair soruları yanıtladı.Son günlerde sıkça eleştiri konusu haline maksatlı olarak getirilen otoyollar ve köprülere ödemelere ilişkin cevap veren Bakan Uraloğlu, Kamu-Özel iş birliği tüm bu yatırımların sadece yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi.Bakan Uraloğlu, burada devletin zarara değil, aksine karı olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu iddialara ilişkin net konuşarak, rakamları açıkladı."İşi yapmadan önce Yap-İşlet-Devret mi yoksa Kamu-Özel İş Birliği olarak mı? Bunun birçok yöntemi var. Kamu-Özel İş Birliği bunlardan bir tanesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sadece yüzde 20'si Kamu Özel İş Birliği'nin olduğunun altını çizmek istiyorum. Yüzde 80'i milli bütçeden yapılıyor. Doğru fiyatlandırma ve doğru hesap yapıp hizmete açılmasıyla ilgili süreç başlatıyoruz. Yapım sürecinde devletin kasasından hiç para çıkmadan 3 ya da 5 yıl yönetiyoruz, yürütüyoruz. Hesaba girecek olursak, devletin karı, zararı nedir ortaya koyarız. Mesela İzmir-İstanbul otoyolu hesabını çok kabaca yapabiliriz. Toplamda köprü 1,4 milyar dolar, devamında otoyol 4,6 milyar dolar. Toplam da 6 milyarlık hizmet yapılmış. Bunun finansman gideri var, bakım işletme giderleri var. Bunu üst üstte koyuyorsunuz. Firma bunu 19 yıl işletecek ve sonunda da hiçbir bakımı olmaksızın, bütün bakımlarını yaparak size vermiş olacak. Sizde bunu kullanmaya devam edeceksiniz. Buradaki devletin karı yaklaşık 3 milyar dolardır. Vatandaşımızın burada zamandan, yakıttan elde ettiği tasarruflarda cabası. Karbon emisyon salınımda yılda 21 milyon ton tasarruf etmiş olacağız."Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin değişik noktalarına yapılan yatırımlardan örnekler vererek, "Ankara çevre otoyolu, Kazan yolu, Yeni Kent Temelli yolu için ben Adanalıyım, ben Trabzonluyum ben oradan hiç geçmedim diye söylenmiyoruz. Serzenişte bulunmuyoruz. Oysa Yap-İşlet-Devret modelinde geçen insanlarda belli miktarlarını zaten ödüyorlar. Arta kalanını da beraberce ödemiş oluyoruz. Biz bunları Yap-İşlet-Devret yapmamış olsaydık esasında, ülkemizde birçok kamu yatırımını, mesela Ardahan'daki çevre yolunu, Kars Ilgar Dağı Tünellerini, Adana'daki 15 Temmuz Şehirler Köprüsünü, biz bunları o zaman yapamamış olurduk. Ötelemiş olurduk. Her birimizin köyündeki yapmış olduğumuz beton yolu, asfalt ya da içme suyu hattı olsun bunları yapamamış olur ve ötelemiş olurduk" diye konuştu.Bakan Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyol ve köprünün işletme bakın ve onarım maliyetlerinin devlete yükü hesaplanmadan eleştirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade ederek,şunları kaydetti:"Şimdi 2035 yılında devralacağız oradaki bütün otoyolu, adam o zamana kadar her şeyiyle işletecek, her şeyiyle. Bakım, onarım, aydınlatma, havalandırma ve en sonunda bütün üst yapısını, asfaltını yenileyerek bize teslim edecek, ağır bakımı da dahil yenileyerek bize teslim edecek. Yaklaşık 165 milyon dolar da kamulaştırma bedeli şirkete ödettik yine aynı şekilde.Buradaki aşağı-yukarı 19-20 yıllık yatırım, yapım, finansman ve işletme maliyetleri yaklaşık 13 milyar lira, aşağı-yukarı hani kaba bir hesap yapıyoruz. Burada garanti edilen rakam da 10,5 milyar lira, yani bunu hesaplamak çok kolay. Bizim hesaplarımız herkese açık, aynı zamanda sayış denetimine tabidir, raporlar da açıktır. Alıp incelenebilir, buyursun herkese bu hesabı verebiliriz. Yani devletin burada yaklaşık 2,5-3 milyar dolara yakın bir kazancı söz konusu, hesabı böyle yapmak lazım."