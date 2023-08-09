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Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu destekçilerine tepki: 13 yıldır genel başkan ne faydası olmuş?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci yenilgisine rağmen koltuğu bırakmasını istemeyen partililere eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'den tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun partiye hiçbir katkısı olmadığını söyleyen Sevigen, "Lider olmadıktan sonra, halkın derdine çare bulmadıktan sonra genel başkan olsanız ne olur? Sanki yeni gelmiş gibi bazı arkadaşlar halen destek veriyor. 13 yıldır genel başkan, 30 yıldır milletvekili. Ne faydası olmuş?" dedi.

Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu destekçilerine tepki: 13 yıldır genel başkan ne faydası olmuş?
Ekleme: 9.08.2023 - 13:26 Güncelleme: 9.08.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu destekçilerine tepki: 13 yıldır genel başkan ne faydası olmuş?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyetinin ardından başlayan değişim tartışmaları gün geçtikçe alevleniyor. CHP'de pek çok isim, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yaparken CHP liderine yakın partililer görevde kalması gerektiğini ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun 12'nci yenilgisine rağmen koltuğu bırakmasını istemeyenlere eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'den tepki geldi.

"13 yıldır genel başkan ne faydası olmuş?"

Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık döneminde hiçbir faydası olmadığını söyleyen Sevigen, şu açıklamalarda bulundu:

"CHP'yi, Kemal Bey'i, Ekrem Bey'i konuşsak ne olur? Lider olmadıktan sonra, halkın derdine çare bulmadıktan sonra genel başkan olsanız ne olur? 13 yıl olmuş, sanki yeni gelmiş gibi bazı arkadaşlar halen destek veriyor. 13 yıldır genel başkan, 30 yıldır milletvekili. Ne faydası olmuş?"
"Akşener CHP ile iş birliği yapacak"

Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çelişkili açıklamalarına da dikkat çekti. Akşener'in eninde sonunda CHP ile iş birliği yapacağını söyleyen Sevigen şöyle dedi:

"Meral Hanım daha önce ne demişti? Ailesine, 'Ben ölsem bile Kemal Kılıçdaroğlu size amenet' demişti. Şimdi ne diyor? Ben ölsem bile CHP'ye destek vermeyin.. Hangisine inanacaksınız? Meral Akşener'i çok ciddiye almayın. Beyaz Toros'ların faili meçhullerin, kaçakçılıkların hesabını verecek İnşaAllah. Eninde sonunda göreceksiniz, CHP ile işbirliği yapacak."
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Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu destekçilerine tepki: 13 yıldır genel başkan ne faydası olmuş?
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