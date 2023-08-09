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HDP'li Uçar'dan Gazi Meclis'te skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan'a methiyeler dizdi

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin oluşumu Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar partisinin TBMM'deki grup toplantısında büyük bir skandala imza attı. Teröristbaşı Öcalan'a övgüler dizen Kılıçgün, "Sayın Öcalan üzerindeki tecridin bitirilmesiyle ilgili bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz..." ifadesini kullandı.

HDP'li Uçar'dan Gazi Meclis'te skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan'a methiyeler dizdi
Ekleme: 9.08.2023 - 13:09 Güncelleme: 9.08.2023 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Uçar'dan Gazi Meclis'te skandal sözler: Teröristbaşı Öcalan'a methiyeler dizdi
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin oluşumu Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar partisinin TBMM'deki grup toplantısında teröristbaşı Öcalan'ı övdü.

28 Mayıs'a giden süreçte Kandil'le el ele verip Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen, bir önceki yerel seçimlerde de CHP ile aleni bir şekilde ittifak yürüten HDP'nin kirli siyaseti devam ediyor.

Teröristbaşına övgüler dizdi
Eli kanlı teröristbaşına methiyeler düzen YSP'li Uçar "Toplumsal barışın tesis edilmesi için en önemli kişi Sayın Abdullah Öcalan'dır... Sayın Öcalan üzerindeki tecridin bitirilmesiyle ilgili bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz..." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na oy istemişti
Uçar 14 Mayıs 2023'teki seçim öncesi, Kandil'in "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkar" tehditleriyle paralel olarak Ankara'nın göbeğinde PKK sloganları eşliğinde "Hem Türkiye'de hem de Kürdistan'da mücadelemizi büyüteceğiz" demişti.
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