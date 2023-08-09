Eskişehir’de FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 3 kişi yakalandı
Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılanıp, örgüt üyeliği suçundan hapis cezası alan 3 kişiyi yakaladı. FETÖ hükümlüsü 3 kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
İfadeleri alınan 11 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.