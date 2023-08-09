Deva Partili ismin iftirasına cevap verdi! Oyuncak ürünün faturasını paylaştı

Deva Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik’in, Eyüpsultan’a bağlı Göktürk mesire alanında, elinde silahla yürüyen bir çift gördüğü iddiasının Eyüpsultan Kaymakamlığı tarafından yalanlanmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Çelik’in paylaşımını alıntılayan @ahmet isimli bir twitter kullanıcısı, gizlice fotoğrafları çekilen çiftin kendileri olduğunu söyledi. Paylaşımında ise “Merhaba. Videodaki kişi benim keşke böyle bir manipülasyon yapacağınıza gelip bir Allah’ın selamını verip sorsaydınız. Madem gerçek ürün zannettiniz neden hemen polis çağırmadınız? Konuya muhatap ürün oyuncak airafot pilli boncuk atar bir üründür. Yasaldır.” ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te elinde silahla yürüyen bir çiftin gördüğünü iddia eden DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik'in, kaymakamlıkça yalanlanmasının ardından bir gelişme daha yaşandı.Çelik'in sosyal medyadan paylaştığı iddiasını alıntılayan @ahmet0311245173 isimli sosyal medya hesabı, gizlice görüntüleri çekilen çiftin kendileri olduğunu belirterek, silah diye lanse edilen ürünün yasal piili bir boncuk atar airfot olduğunu söyledi.Deva Partili Çelik'in iddiasını alıntılayan @ahmet0311245173 kullanıcı 'Merhaba. Videodaki kişi benim keşke böyle bir manipülasyon yapacağınıza gelip bir Allah'ın selamını verip sorsaydınız. Madem gerçek ürün zannettiniz neden hemen polis çağırmadınız?Konuya muhatap ürün oyuncak airafot pilli boncuk atar bir ürün. Yasaldır.' ifadelerini kullandı. Paylaşımda, ürünün içeriğini gösteren satış belgesinin yanı sıra, boncuk atmaya uygun mekanizması da yer aldı.