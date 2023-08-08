  • USD: 26,98 - 27,03
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda net mesaj: Türkiye oyun kurucu bir ülke

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uluslararası arenada oynadığı kilit role dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Türkiye, uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir." dedi. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için temasların sürdüğünü kaydeden Başkan Erdoğan, kapsamın genişletilerek yeniden uygulanmasını istediklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda net mesaj: Türkiye oyun kurucu bir ülke
Ekleme: 8.08.2023 - 20:57 Güncelleme: 9.08.2023 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda net mesaj: Türkiye oyun kurucu bir ülke
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölücü alçakların eylemleri karşısında geri adım atmadık. FETÖ'cü hainlerin ölüm kusan tanklarına teslim olmadık. Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Bin yıllık tarihimizde karşımıza çıkanlar değişti, kullandıkları aparatlar değişti ama amaç hiç değişmedi. Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemek için uğraştılar ama emellerine ulaşamadılar.

'HER ALANDA TÜRKİYE'NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK'

Tarihimizden ilham güç alarak yarınlarımıza istikamet çizmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin kanı üzerinde yükselen bir umudun adıydı. Son bir asırda bu umudu sürekli büyütmeyi başradık. Son 21 yılda ülkemizi ayağına vurulan prangalardan kurtardık. Her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik.

Başkan Erdoğan'dan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda net mesaj: Türkiye oyun kurucu bir ülke

'TÜRKİYE OYUN KURUCU HALİNE GELDİ'

Diplomasinin tüm imkanlarını ve sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için zorunluluk. Türkiye son yıllarda her yaptığı takip edilen, attığı adımlar izlenen uluslararası arenada oyun kurucu bir ülke haline geldi.

TAHIL KORİDORUNUN GELECEĞİ

Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın devamı için temaslarımız devam ediyor. Afrikalı kardeşlerimizin tahıl ürünlerine erişimi noktasında sayın Putin de hassasiyet gösteriyor. İnşallah ortak paydada buluşacağız. Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır. Irak ve Suriye istikrara kavuştukça, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de hızlanacaktır.


Muhalefetin yalanı çürüdü! Bakan Uraloğlu'ndan tokat gibi cevap: 'Sadece İstanbul-İzmir otoyolu projesinin karı 3 milyar dolar'
Özgür Özel’den istifa çıkışı! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişimcilerin adayı olacak: Anadolu turuna hazırlanıyor!
Ankara'da toplu ulaşım skandalı! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı: Çocuklar ağladı, yaşlılar dua okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap ediyor
Külliye'de kritik MGK toplantısı! İşte masadaki 4 ana başlık
CHP’li Bornova Belediyesi’nden ağaç katliamı
CHP'li belediye Bodrum'u susuzluğa mahkum etti: 'Muğla genelinde büyük sıkıntı var'
Akbelen’de kirli oyun! Terör elebaşı Duran Kalkan'dan destek açıklaması...
Fransa'yı çöp yığınları sardı: İş bırakma eylemi uzuyor...
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelenlilere tehdit: Meclis'teki oylamaya 'hayır' diyenlere oy verirseniz iki elim yakanızda olur
Yunanistan'ın uykularını kaçıran liste: Türkler dünyanın en iyileri arasında...
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
Karadeniz'de 850 km'lik alanda NOTAM ilan edildi: Türkiye en güçlü silahını test etmeye hazırlanıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına taban ücret müjdesi
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dolaylı vergilerin azalması talebini ben de destekliyorum
CHP Konak ilçe kongresinde kontenjan kavgası çıktı
Yunan basını Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisini yazdı: Geri adım yok...
Almanya ekonomisi alarm veriyor: 'Zaman kaybetmeden acil tedbirler alın' çağrısı
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz Tunceli'ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

Dini değerler ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis istemi

Dini değerler ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis istemi

3 kişinin cenazesi karıştı: Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca şaşırdık!

3 kişinin cenazesi karıştı: Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca şaşırdık!

Doğadan çıkarıp tek tek işliyorlar: Şifasını duyan almaya geliyor

Doğadan çıkarıp tek tek işliyorlar: Şifasını duyan almaya geliyor

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak