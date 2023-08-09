Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemler alacağız

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul için deprem senaryoları yeniden gündem olmaya başladı.Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.Yapılacak olan çalışmaların başında ise kentsel dönüşüm çalışmaları geliyor.Böylelikle Megakent güçlendiriliyor.Bakan Mehmet Özhaseki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, olası İstanbul depremindeki senaryoları anlattı.Özhaseki, "Felaket olduğunda ilk etapta yıkılabilecek olan yapı 600 bin civarında. 7 ve üzerinde şiddetinde deprem olduğunda 600 bin daire yerle yeksan olur." ifadelerini kullandı.Megakent'e özel deprem yasayıBugün de İstanbul'da Medya Buluşması programına katılan Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Burada, Megakent için özel bir deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini belirten Mehmet Özhaseki, "Hızlı adımlar atarak TBMM'de yaz dönemi davet edilerek görüşülebilir." dedi.Özhaseki, yasaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:İstanbul’da 39 ilçe belediyemizi gerekse büyükşehir belediyemizi davet ederek toplantıya başladık. 4 aşamalı planımız var. Birincisi zaten devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var. 39 ilçemizde 188 yerde kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Şu anda 165 bin civarında konutun yenileme çalışmaları devam ediyor.İkinci aşamada rezerv konut alanları belirledik. Bu alanlarda 350 bin konuta kadar yeni sağlam, güvenilir konutlar yapabileceğiz. Çevrede en riskli olan yapıları yeni y erlere taşıyarak depreme hazırlığın ikinci adımını atmış olacağız diye düşünüyorum.Üçüncüsü de seçim öncesinde açıklanan asla bir seçim vaadi olmayan bir başka kampanyamız var o da ‘Yarısı Bizden’ kampanyası. Bakanlığımıza müracaat eden insan sayısı 1 milyon 20 bin. Bina içerisinde tek tek müracaatlar var ama yüzde 100 kendi içerisinde anlaşma sağlanmış bina sayısı 14 bin civarında. Onlar bizim için sorunsuz, vatandaşın tamamı bir araya gelmişler, anlaşmışlar.14 bin binanın bağımsız birim olarak karşılığı 71 bin civarında. Dördüncü aşamada düşündüğümüz İstanbul için özel yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. 11 yıldır devam eden İstanbul’daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunları bertaraf edecek tedbirleri alıp yasayı çıkarmak istiyoruz.