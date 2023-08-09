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Bahis oynatan çeteye operasyon… Paralarla suçüstü yakalandılar

İstanbul’da düzenlenen “Yasa Dışı Bahis” operasyonunda üç kişi suçtan elde ettikleri paralarla suçüstü yakalandı.

Ekleme: 9.08.2023 - 11:39 Güncelleme: 9.08.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Bahis oynatan çeteye operasyon… Paralarla suçüstü yakalandılar
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir yasa dışı bahis çetesine operasyon düzenledi. Üç çete üyesinin, Güngören İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinin alt katında bulunan bankamatiklerden sürekli olarak 'QR Kod' kullanarak para çektiğini tespit etti. Üç çete üyesi fiziki olarak izlemeye alındı. Çete üyelerinin, yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri paraları bankamatiklerden çektikleri ve lüks araçlarla yanlarına gelen ve 'Kasacı' olarak adlandırılan diğer çete üyelerine aktardıkları tespit edildi. Üç çete üyesi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçta kullanılan yedi cep telefonu, altı sim kart ve suç geliri olduğu iddia edilen 211 bin 380 lira nakit para ele geçirildi. 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edilen üç çete üyesi 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer çete üyelerine yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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