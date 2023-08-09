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Arzu Sabancı’dan skandal paylaşım! Müslüman turistleri nefret dolu sözlerle hedef aldı… Tepki yağdı: Senin derdin başka!

Sosyetenin önde gelen isimlerinden Arzu Sabancı, bir skandala imza attı. Sosyal medya hesabından Türkiye'ye gelen turistleri hedef aldı. Paylaşımında nefret ve ırkçılık dolu ifadeler kullandı. "Şehrimizi işgal ettiler… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı" ifadelerini kullandı. Müslüman turistleri hedef alan bu sözlerine tepki gelmesi üzerine apar topar paylaşımını silmek zorunda kaldı!

Ekleme: 9.08.2023 - 10:23 Güncelleme: 9.08.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Sosyetenin önde gelen isimlerinden Arzu Sabancı, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer aldı. Yaptığı çıkışlarla her kesimden tepki aldı. Ancak dün, bir skandala imza attı.

Instagram'dan yaptığı paylaşımda, bu kez de ülkemize gelen turistleri hedef aldı.

Her fırsatta boğaz manzaralı evinden paylaşımlar yapan Arzu Sabancı, bu kez de İstanbul'daki turist yoğunluğundan dert yandı.

MÜSLÜMAN TURİSTLERİ ŞİKAYET ETTİ!

Nişantaşı ve Bebek'teki turist kalabalığından memnuniyetsizliğini dile getirdi ve paylaşımında 'Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma'daki turist sayısından şikayet ediyordu. Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı diyordu…

Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim. Şimdi İstanbul'umuz aynı durumda… Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı' ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ADIM ATTI!

Nefret ve ırkçılık dolu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Bunun üzerine paniğe kapılan Arzu Sabancı, paylaşımını apar topar silmek zorunda kaldı.

Arzu Sabancı’dan skandal paylaşım! Müslüman turistleri nefret dolu sözlerle hedef aldı… Tepki yağdı: Senin derdin başka!

'SAYGISIZLIK' ÇIKIŞI

Arzu Sabancı'nın sözleriyle Müslüman turistleri hedef alması ve 'Simsiyah kıyafetlilerle kaplı' ifadesini kullanması, 'saygısızlık' olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, Arzu Sabancı'ya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

-Bu tiplerin tek derdi o turistlerin Müslüman oluşu.
-Turistin siyahı beyazı olmaz ama fikir ve düşüncelerin olur. Çok siyah düşünceli, ırkçı ve önyargılısın.
Arzu Sabancı'dan skandal paylaşım! Müslüman turistleri nefret dolu sözlerle hedef aldı… Tepki yağdı: Senin derdin başka!
-Şu cahilliğiniz ve din düşmanlığınız fazla olmaya başladı.
-İçindeki Müslüman nefretini de kusmak zorunda!
-Bence mesele turist değil... Bilinçaltı dışa vurmuş sim siyah elbise... Tesettürlü dememiş kapalı dememiş siyah dememiş ne demiş 'simsiyah'
-Vah vah vah hanımefendi rahatsız olmuş ülkesini sevmeyengillerden
-Ablamızın derdi başka.
-Derdin turist değil de İslam sanki ablacım
-Sabancı ülkesine YABANCI
-Derdi başka bence turistten maksat kimi kastediyor belli!
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