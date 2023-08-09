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Ankara'da toplu ulaşım skandalı! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı: Çocuklar ağladı, yaşlılar dua okudu

Kısa süre önce toplu ulaşım ücretlerine yüzde 58 zam yapan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu artışa rağmen özellikle raylı sistemlerdeki bakımsızlık ve aksaklıklar sebebiyle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay bazı vagon kapıları açılmadığı için yüzlerce yolcuyu ilk duraktan son durağa kadar içinde hapseden ANKARAY, bu kez kapanmayan kapıları ve teknik arızaları ile yolcuları isyan ettirdi.

Ankara'da toplu ulaşım skandalı! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı: Çocuklar ağladı, yaşlılar dua okudu
Ekleme: 9.08.2023 - 09:30 Güncelleme: 9.08.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da toplu ulaşım skandalı! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı: Çocuklar ağladı, yaşlılar dua okudu
AŞTİ-Dikimevi güzergâhında sefer yapan ve sorunların bir türlü bitmediği ANKARAY'da önceki gün büyük bir skandal daha yaşandı.

Ankara'da toplu ulaşım skandalı! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı: Çocuklar ağladı, yaşlılar dua okudu

Kızılay istasyonunda vagon kapılarının bir türlü kapanmaması sebebiyle yolcular yaklaşık 20 dakika hiçbir açıklama yapılmadan bekletildi.

Ankara'da toplu ulaşım skandalı! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı: Çocuklar ağladı, yaşlılar dua okudu

Kapılarda yaşanan sorun ve metronun bir türlü harekete geçememesi üzerine vagonlar haddinden fazla yolcu ile doldu.
Son istasyon olan Dikimevi'ne havasız bir ortamda ulaşmaya çalışan yoğun kalabalık, metro hareket ettikten kısa süre sonra bu kez bir başka şok ile karşılaştı.

Son istasyon olan Dikimevi'ne havasız bir ortamda ulaşmaya çalışan yoğun kalabalık, metro hareket ettikten kısa süre sonra bu kez bir başka şok ile karşılaştı.

Ankara'da toplu ulaşım skandalı! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı: Çocuklar ağladı, yaşlılar dua okudu

ANKARAY'DA GERGİN DAKİKALAR
Kolej-Kurtuluş istasyonları arasında teknik bir arıza sebebiyle aniden duran metro, tedirginliğe sebep oldu. Sorun dakikalarca çözülemeyince bazı gençler tahliye edilmek için kapılara vurarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Bu sırada bazı çocukların ise korkuyla ağladıkları görüldü. Yaklaşık 10 dakika boyunca iki istasyon arasında mahsur kalan vatandaşlar, sorunun giderilmesinin ardından rötarlı olarak son istasyona varabildi.

Ankara'da toplu ulaşım skandalı! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı: Çocuklar ağladı, yaşlılar dua okudu

İLK SKANDAL DEĞİL
Dikimevi İstasyonu'nda vagon kapılarının açılması ile birlikte bazı yaşlıların şükür duası etmesi dikkat çekti. Birçok yolcunun ise metrodan indikten sonra 'Keşke otobüse binseydik' şeklindeki serzenişi duyuldu.

Geçtiğimiz aylarda da benzer bir mağduriyete sebep olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı vagon kapılarının bir türlü açılmaması sebebiyle Dikimevi'nden metroya binen yüzlerce yolcuyu son durak olan AŞTİ'ye kadar içinde hapsetmiş ve öfke patlamasına yol açmıştı.

Sonraki gün de tekrarlayan bu sorunun aynı gün giderilememesi yüzünden vatman ile vatandaşlar kavga etmenin eşiğine gelmişti.

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