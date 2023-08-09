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Beyaz Gazete
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AK Partili İnan’dan ‘zeytin ağacı’ tepkisi: Muhalefet iyi izlesin!

Akbelen’de sözde ağaç katliamını protesto eden CHP İzmir’in Bornova İlçesinde zeytin ağaçlarının gözünün yaşına bakmadı. CHP’li Bornova Belediyesi Evka 3 semtinde asırlık zeytin ağaçlarını vatandaşların tüm itirazlarına rağmen bir bir kesti. AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan Bornova’daki ağaç katliamına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İnan, görüntüleri paylaşarak, “Bugün sözde tiyatrolar düzenleyen muhalefet iyi izlesin” ifadelerini kullandı.

AK Partili İnan’dan ‘zeytin ağacı’ tepkisi: Muhalefet iyi izlesin!
Ekleme: 9.08.2023 - 11:54 Güncelleme: 9.08.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
AK Partili İnan’dan ‘zeytin ağacı’ tepkisi: Muhalefet iyi izlesin!
Bornova Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Adem Kasacı, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Videoda Bornova Belediyesi ekiplerinin zeytin ağaçlarını kestiği görüntüler yer aldı. Kasacı, görüntüler üzerine, 'CHP'li Bornova Belediyesi zeytin ağaçları da dahil olmak üzere çok sayıda ağacı katletti. Akbelen'de 'ağaç sevgisi ve çevrecilik damarı' kabaranlar neden CHP'li Bornova Belediyesi ağaçları katlederken sesleri çıkmıyor?' ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ İNAN: MUHALEFET İYİ İZLESİN

Kasacı'nın görüntülerini alıntılayan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 'Görüntüleri izleyebilmek mümkün değil. Canlı şahit olan hemşehrimizin yaşadığı üzüntüyü çok iyi anlıyorum. Bugün sözde tiyatrolar düzenleyen muhalefet iyi izlesin' ifadelerini kullandı. İnan'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ağaç katliamına tepki gösterdi.

AK Partili İnan’dan ‘zeytin ağacı’ tepkisi: Muhalefet iyi izlesin!



İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

CÜNEYT EVRENDİLEK

Yazıklar olsun. İki yüzlü karaktersizler nerede? Güzelim Bornova'm, yıllardır sömürdüler…

MEHMET FIRAT

Dünden beri binlerce kişi isyan etti paylaştı, yorum yaptı etiketledi. Ama hala bir açıklama yok! Neredesiniz CHP'liler, geziciler, çevreciler…!? Başka şeylerle ilgilenin siz! Belediyeyi mi basalım…!?

ZEHRA ÖZDEMİR

Gerçek çevreci değiller, siyasal çevreciler. Ağaçlara, ormanlara zarar verenler kendileri olunca hiçbir sorun yok ama oluşan sorundan hükümeti suçlama malzemesi çıkarsa, bunu hemen değerlendirip iktidarı eleştirir, bir anda çevreci! Olurlar çünkü siyasal çevreciler öyle yapar.

AK Partili İnan’dan ‘zeytin ağacı’ tepkisi: Muhalefet iyi izlesin!


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