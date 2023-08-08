Yunanistan'ın uykularını kaçıran liste: Türkler dünyanın en iyileri arasında...

Türkiye'nin son dönemlerde savunma sanayiindeki başarıları Yunanistan'ı panikletiyor. ABD merkezli bir derginin hazırladığı bir listeye dikkat çeken Yunan basını 'Dünyanın ilk yüz savaş sanayisinde dört Türk var, hiç Yunan yok' başlığını attı.Yunanistan'da savunma sanayii henüz başlangıç aşamasındayken Türkiye'nin dünyanın en iyileri arasında yer alacak düzeyde olması, rahatsızlığa neden oldu.ABD merkezli Defense News dergisinin hazırladığı 'Defense News Top 100' listesinde Türk şirketlerin sayısının 4'e yükselmesinden duyulan hoşnutsuzluğu dile getiren Pentapostagma 'Türk savunma sanayisinin gururu olan insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları Amerika Birleşik Devletleri basınına konu oluyor.' dedi.'Defense News Top 100' listesinde 2022 yılında Türk savunma sanayii firmalarının sayısının 3'ten 4'e yükseldiği ifade edildi.Listede ASELSAN'ın 47. sırada yer aldığı, TUSAŞ'ın 58. sıraya yükseldiği ifade edildi.Listede, ROKETSAN 80. sırada yer alırken Askeri Fabrikalar ve Tersaneler İşletmeciliği A.Ş. (ASFAT) da 100. sırada yer aldı.Türkiye'nin Ortadoğu'da komşularıyla savunma sanayi ürünleri ticaretini artırdığı da belirtilen haberde, Körfez ülkeleri ile yapılan iş birliklerine de dikkat çekildi.