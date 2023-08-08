Yunan basını Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisini yazdı: Geri adım yok...

Yunanistan 'Türkiye'nin attığı her adımı takip ediyor. Yunan basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün yaptığı açıklamaları mercek altına aldı. 'Geri adım yok' başlığı attı.Bakan Fidan dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda 'Bölgemizde tüm ülkelerle ilişkilerimizi pozitif gündem üzerinden ilerletme arzusu içerisindeyiz. Komşumuz Yunanistan'la ihtilaflı meselelere çözüm bulma konusunda mevcut pozitif atmosferin büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Biz bu konuda samimiyiz. Yunan tarafının da aynı samimiyeti göstereceğini ümit ediyoruz.Öte yandan, milli davamız Kıbrıs'taki duruşumuz açıktır. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili temel politikamızdır. Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı hassasiyetle korumaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.Yunan Etnos gazetesi, Bakan Fidan'ın tartışmalı konuların çözümünde mihenk taşının olumlu atmosfer olduğundan söz ettiği ifade edildi.Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği vurgusuna dikkat çekilen habere ' Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta Ankara için geri adım yok' başlığı atıldı.Bir başka haberde ise Başkan Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamalarında, Türkiye'nin Kıbrıs'taki soydaşlarını zorbalara terk edilmediğini vurguladığına dikkat çekildi.CNN Greece'te yer alan haberde ise Bakan Fidan'ın sözlerine dikkat çekildi. Yunanistan-Türkiye ilişkilerine değinerek, 'Ege ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz' dediği hatırlatıldı.