YKS tercih döneminde bugün son gün

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayalinde son düzlüğe girildi.Yerleştirme tercih dönemi 27 Temmuz'da başladı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son günü ise 8 Ağustos saat 23.59 olarak duyurdu.Binlerce öğrenci, aldıkları puan doğrultusunda ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapıyor.Öte yandan tercihler, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılıyor.Öğrenciler, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak tercihleri gerçekleştiriyor.Ayrıca adaylar, üniversite kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını yayımlanan kılavuzdan öğrenebiliyor.