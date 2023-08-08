Telefon dolandırıcısına 28 bin dolar kaptırdı

Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen olayda 73 yaşındaki Gülsün Aybar'ı arayan şüpheli M.Ç., kendisini karakol komutanı olarak tanıtarak savcı talimatıyla hareket ettiğini belirtti ve yaşlı kadının bilgilerini aldı. Kadına, parasının dolandırıcılar tarafından hesabından çekildiğini daha sonra da devlet tarafından geri yatırıldığını ve paranın devlete ait olduğunu söyleyen şahıs, yaşlı kadına telefonu kapatmadan parasını çekip kendisine elden teslim etmesini söyledi.Banka hesabında bulunan hesabından 28 bin doları çeken yaşlı kadın, Çatalzeytin Merkez Mahallesi'nde parayı bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Gülsün Aybar, polis merkezine giderek kendisini dolandıranlardan şikâyetçi oldu.Aybar'ın verdiği bilgiler sonrasında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası, MOBESE görüntülerini izleyen ekipler şüphelinin eşkalini tespit etti. Gülsün Aybar'ı dolandırdıktan sonra Yalova'ya kaçtığı tespit edilen M.Ç., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak Kastamonu'ya getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.