Sevkiyatta suçüstü yakaladılar… 565 bin uyuşturucu hap ele geçirildi…

İstanbul Emniyeti Narkotik Masası Polisleri; uyuşturucu sevkiyatına suçüstü baskın yaptı. 565 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapan M.O.'nun kullandığı araca Sultangazi İlçesi'nde operasyon düzenledi. M.O. sevkiyat esnasında yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan detaylı aramalarda 565 bin 320 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.O. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.