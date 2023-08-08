Samsun'da işçileri taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gökçeli mevkisi Çarşamba-Ayvacık kara yolunda meydana geldi.Fındık işçilerini taşıyan 55 RM 466 plakalı minibüsün sürücüsü Oktay Zengin, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, minibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.