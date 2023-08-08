Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak

Türker Akıncı'nın moderatörlüğünde YouTube'da yayınlanan Ne Var Ne Yok kanalının bu haftaki konuğu depremle ilgili çarpıcı yorumlarıyla tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy oldu.Prof. Dr. Üşümezsoy, kamuoyunda büyük bir korkuyla konuşulan olası Marmara Depremi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Türker Akıncı'nın sorularını yanıtlayan Üşümezsoy, İstanbul'da büyük bir deprem olmayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;'Bu deprem oranı, 99'dan sonra Silivri'de tek risk taşıyan Kumburgaz'dı, 5.7'lik deprem oldu orada. O depremde 6-6.6 arası deprem yapabilir potansiyeldi. Fakat oralarda heyelan olduğu için ben o bölgeye dikkat ediyorum. Yoksa onun dışında Kuzey Anadolu fay sistemi oradan gitmiyor, güneyden gidiyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu fay sistemi gibi büyük depremler beklemiyoruz.Ters fay olayı çalışıyor burada. Silivri-Kumburgaz düzlüğü kıyısı çukur üzerine bindirerek yükseliyor. O da ters fay yaptığı için alttan vurduğunda korkutmuştu. Ama bu fay Kuzey Anadolu fayı değil, ters bir fay.'