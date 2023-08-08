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O ilimizde 5 gün halı ve oto yıkamak yasak! İşte sebebi...

Çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi giderek azaldı. Şehirlerde sıkı tedbirler alındı. Son olarak o ilimizde oto yıkamalar 5, halı yıkamalar ise 3 gün yasaklandı. İşte detaylar!

Ekleme: 8.08.2023 - 15:20 Güncelleme: 8.08.2023 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
O ilimizde 5 gün halı ve oto yıkamak yasak! İşte sebebi...Çöl sıcakları Türkiye'yi etkisi altına aldı. Yağışların da azalmasıyla barajlardaki su seviyesi giderek azaldı.

Şehirlerden birbiri ardında su kullanımıyla ilgili tasarruf çağrıları yapıldı.

Son olarak Diyarbakır'da Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yeni tedbirler alındı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle su kullanımına yönelik yasaklar açıklandı.

5 GÜN SÜREYLE YASAK!

2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 2'nci maddesine dayandırılan yasaklara göre içme suyu kesintilerinin önüne geçmek için 1-31 Ağustos tarihleri arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamaları hortum ile yapılamayacak

O ilimizde 5 gün halı ve oto yıkamak yasak! İşte sebebi...

8-12 Ağustos'ta (5 gün) 151 akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında, 8-10 Ağustos'ta (3 gün) 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkaması yasaklandı.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin zabıta ekipleri de tespitler neticesinde kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 1295 TL idari para cezası uygulanacak.

O ilimizde 5 gün halı ve oto yıkamak yasak! İşte sebebi...

TEDBİR VURGUSU YAPILDI

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çekti.

'Diyarbakır'ımızda su tüketiminin arttığı bugünlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz; Dicle Barajı'ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın insani tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz' dedi.


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