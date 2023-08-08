Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor

Yaklaşık 2 ay aranın ardından Beştepe'de yeniden toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak.Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek.Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek.Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak.Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti.İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.