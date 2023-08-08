MHP Genel Başkanı Bahçeli: 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gündeminin çok yoğun olduğunu belirterek, "Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız." dedi.

Bahçeli, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.TBMM Genel Kurulunun iki hafta önce de olağanüstü toplandığının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız." diye konuştu.Devlet Bahçeli, "Daha toplanacağız herhalde" ifadesine ise "Evet, inşallah." karşılığını verdi.