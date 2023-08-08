  • USD: 26,98 - 27,03
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji uzmanından kötü haber: Tam serinledik derken yeni sıcak hava dalgası geliyor

Yaz aylarının en sıcak ve boğucu günlerini ifade eden Eyyam-ı Bahur sıcakları bugünden itibaren batı bölgelerinden başlayarak yurdu terk etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batısında sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Ancak Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, yaptığı bir paylaşımla herkesi terletti. Ökten, yeni bir sıcak hava dalgasının ülkemize giriş yapacağını duyurdu.

Ekleme: 8.08.2023 - 13:35 Güncelleme: 8.08.2023 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uzmanından kötü haber: Tam serinledik derken yeni sıcak hava dalgası geliyorÜlke genelinde günlerdir etkisini sürdüren Eyyam-ı Bahur sıcakları bugün batı bölgelerinden başlayarak yurdu terk etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının azalacağını duyurdu. Fakat Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

Tarih verdi
Tam serinleyeceğiz derken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Kerem Ökten, ''Kötü bir haberim var'' diyerek yeni bir sıcak hava dalgasının ülkemize giriş yapacağını duyurdu. Ökten, tarih vererek ''Rekor sıcaklıklar görülebilir'' dedi.

'Basra atağı geliyor'
Ökten'in paylaşımda yer alan ifadeler şöyle: "Size kötü bir haberim var. 15 Ağustos'tan itibaren yeni bir Basra atağı geliyor. Ülke genelinde rekor sıcaklar görülebilir. Ege ve Güney Marmara da dahil. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu kavrulacak. 1.500 metre yukarısı bile 35 derece olacak... 1 hafta rahatız. Havalar serinliyor. Güç biriktireceğiz. Sonra 15 Ağustos ve sonrasına hazırlanacağız. Siz önümüzdeki 1 haftanın tadını çıkarın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap ediyor
CHP’li Bornova Belediyesi’nden ağaç katliamı
CHP'li belediye Bodrum'u susuzluğa mahkum etti: 'Muğla genelinde büyük sıkıntı var'
Akbelen’de kirli oyun! Terör elebaşı Duran Kalkan'dan destek açıklaması...
Fransa'yı çöp yığınları sardı: İş bırakma eylemi uzuyor...
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelenlilere tehdit: Meclis'teki oylamaya 'hayır' diyenlere oy verirseniz iki elim yakanızda olur
Yunanistan'ın uykularını kaçıran liste: Türkler dünyanın en iyileri arasında...
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
Karadeniz'de 850 km'lik alanda NOTAM ilan edildi: Türkiye en güçlü silahını test etmeye hazırlanıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına taban ücret müjdesi
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dolaylı vergilerin azalması talebini ben de destekliyorum
CHP Konak ilçe kongresinde kontenjan kavgası çıktı
Yunan basını Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisini yazdı: Geri adım yok...
Almanya ekonomisi alarm veriyor: 'Zaman kaybetmeden acil tedbirler alın' çağrısı
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz Tunceli'ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!
Barış Yarkadaş: Meral Akşener altıyı masayı tekmeleyecek
CHP'li Özlem Çerçioğlu yeni bir skandala daha imza attı! Belediye kasasından 192 milyon lira...
Suudi Arabistan ile yeni anlaşmalar imzalandı! Savunma sanayiimizin gözdeleri destan yazıyor
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Meteoroloji duyurdu! İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak

Meteoroloji duyurdu! İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

Dini değerler ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis istemi

Dini değerler ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis istemi

3 kişinin cenazesi karıştı: Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca şaşırdık!

3 kişinin cenazesi karıştı: Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca şaşırdık!

Doğadan çıkarıp tek tek işliyorlar: Şifasını duyan almaya geliyor

Doğadan çıkarıp tek tek işliyorlar: Şifasını duyan almaya geliyor

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak