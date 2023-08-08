Meteoroloji duyurdu! İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak

Günün merak edilen hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den bir açıklama geldi. Türkiye'yi esir alan sıcak hava dalgasından bu hafta kurtuluyoruz. İstanbul'da günlerdir etkili olan nem ve sıcak hava yerini yağışlara bırakacak. Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcaklıklar hissedilir derecede artacak.Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının, bu hafta başından itibaren azalacağını bildirdi. Bugün ise İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak olan serin hava Balkanlar üzerinden geliyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 22°C, 30°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 22°C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 22°C, 32°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 22°C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 25°C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY 25°C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 28°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 21°C, 37°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 19°C, 38°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 17°C, 33°CAz bulutlu ve açıkKONYA 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 17°C, 30°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 19°C, 32°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 16°C, 36°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 21°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 19°C, 38°CAz bulutluSAMSUN 23°C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT 18°C, 37°CAz bulutluTRABZON 25°C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 14°C, 32°CParçalı ve az bulutluKARS 12°C, 32°CParçalı bulutluMALATYA 22°C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN 16°C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 24°C, 44°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 25°C, 42°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 28°C, 42°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 44°CAz bulutlu ve açık