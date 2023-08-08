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Meteoroloji duyurdu! İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 8 Ağustos hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren kuzey kesimlerde biraz azalacağı, iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

Ekleme: 8.08.2023 - 08:44 Güncelleme: 8.08.2023 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak
Günün merak edilen hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den bir açıklama geldi. Türkiye'yi esir alan sıcak hava dalgasından bu hafta kurtuluyoruz. İstanbul'da günlerdir etkili olan nem ve sıcak hava yerini yağışlara bırakacak. Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcaklıklar hissedilir derecede artacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının, bu hafta başından itibaren azalacağını bildirdi. Bugün ise İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak olan serin hava Balkanlar üzerinden geliyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 38°C
Az bulutlu

SAMSUN 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 18°C, 37°C
Az bulutlu

TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 32°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
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