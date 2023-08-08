Meteoroloji duyurdu! İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 8 Ağustos hava durumu tahminleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren kuzey kesimlerde biraz azalacağı, iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Günün merak edilen hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den bir açıklama geldi. Türkiye'yi esir alan sıcak hava dalgasından bu hafta kurtuluyoruz. İstanbul'da günlerdir etkili olan nem ve sıcak hava yerini yağışlara bırakacak. Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcaklıklar hissedilir derecede artacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının, bu hafta başından itibaren azalacağını bildirdi. Bugün ise İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak olan serin hava Balkanlar üzerinden geliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 38°C
Az bulutlu
SAMSUN 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 18°C, 37°C
Az bulutlu
TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 32°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 44°C
Az bulutlu ve açık