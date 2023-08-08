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Kütahya Şehir Hastanesi açılışa gün sayıyor

510 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi eylül ayında hizmete giriyor. Hastanede odaların 159’unun tek kişilik, 136’sının ise çift kişilik olarak dizayn edildiği öğrenildi.

Ekleme: 8.08.2023 - 12:23 Güncelleme: 8.08.2023 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Kütahya Şehir Hastanesi açılışa gün sayıyor
Türkiye'deki sağlık sektöründeki devrim niteliğindeki yenilikler dünyada ün salıyor.

Bunların başında ise şehir hastaneleri geliyor. Sağlıkta en önemli reformlardan biri olan şehir hastanelerine bir yenisi daha eklendi.

21 yıllık dönemde, yurdun dört bir yanında inşa edilen şehir hastaneleriyle çıta en üst seviyelere çıkmış oldu.

Kütahya Şehir Hastanesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastanelerden biri de Kütahya'da yükseldi.

Açılışının dört gözle beklendiği şehir hastanesinde elektrik, mekanik ve cihazların montajı gibi çalışmalarında son dokunuşların yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan belediye ekiplerince de hastane önündeki cadde genişletilerek, kullanıma açıldığında ihtiyaca cevap verecek hale getirildi.

Her branştan 152 poliklinik bulunuyor
Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesi’nde odaların 159’unun tek kişilik, 136’sının ise çift kişilik olarak dizayn edildiği öğrenildi.

510 yatak kapasiteli hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulandı.

Şehir Hastanesinde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği dile getirildi.

Hastanenin eylül ayında hizmete sunulacağı bildirildi.
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