Konya'da 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda, şüphelenilen bir aracı durdurup arama yaptı. Aramada otomobilin direksiyonunun altındaki kısma gizlenmiş uyuşturucu yapımında kullanıldığı öğrenilen 500 gram bonzai ham maddesi ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai ham maddesinden 80 kilogram uyuşturucu elde edilebileceği öğrenildi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.Ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapmak için şehir dışından geldiklerini tespit ettikleri 2 şüphelinin içinde olduğu otomobili de durdurdu. Aramada, otomobilde 25 bin 33 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.Ekiplerin her iki olayda gözaltına alıp, haklarında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçlarından adliyeye sevk ettiği 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.