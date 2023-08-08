Kaymakamlık duyurdu! Denize 2 gün girmek yasak
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda 2 gün boyunca denize girilmesinin yasaklandığı açıklandı.
Kocaeli'de deniz yasağı...
Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinin kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda salı ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyecek.
Vatandaşlara uyarı
Diğer plajların da izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı.
Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinin kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda salı ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyecek.
Vatandaşlara uyarı
Diğer plajların da izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı.