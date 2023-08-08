Kaymakamlık duyurdu! Denize 2 gün girmek yasak

Kocaeli'de deniz yasağı...Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinin kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda salı ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyecek.Diğer plajların da izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı.