  • USD: 26,98 - 27,03
  • EURO: 29,60 - 29,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karadeniz'de 850 km'lik alanda NOTAM ilan edildi: Türkiye en güçlü silahını test etmeye hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, bu hafta uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U'yu (Siper) test edecek. Öte yandan Karadeniz'de Edirne-Giresun arasında 850 km'lik bir alanda NAVTEX/NOTAM ilan edildiği öğrenildi.

Karadeniz'de 850 km'lik alanda NOTAM ilan edildi: Türkiye en güçlü silahını test etmeye hazırlanıyor
Ekleme: 8.08.2023 - 13:58 Güncelleme: 8.08.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz'de 850 km'lik alanda NOTAM ilan edildi: Türkiye en güçlü silahını test etmeye hazırlanıyor
Türkiye'nin ihtiyacı olan hava savunma sistemlerini geliştirme ve devreye alma konusunda bu hafta çok kritik bir gelişme yaşanacak. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U'yu test edecek.

Türkiye'den kritik hamle
Çevresinde istikrarsız bölgeler bulunan Türkiye, hava savunma sistemleri konusunda kritik adımlar atmaya hazırlanıyor.

Diğer gelişmeler bir yana; Türkiye’nin ihtiyacı olan hava savunma sistemlerini geliştirme ve devreye alma konusunda bu hafta çok kritik bir gelişme yaşanacak. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U’yu test edecek.

Trakya’dan fırlatılacak
Hisar-U’nun adı 'Siper' olarak değiştirilmişti.
HİSAR-U diğer adıyla 'Siper', 800 km’lik radar hattında Karadeniz’in bir ucundan diğer ucuna; Trakya’dan Hopa’ya doğru fırlatılacak ve belirlenmiş olan bir hava hedefini imha edecek.

HİSAR-U’nun 3-5 yıl içinde envantere alınması planlanıyor.

Karadeniz'de NOTAM ilan edildi
Hisar-U'nun bu hafta içinde test edilmesi beklenirken Edirne ve Giresun arasında da 850 km'lik bir alanda NOTAM ilan edildiği öğrenildi.

Bu kararın Hisar-U'nun test atışmasının yapılması için ilan edildiği düşünülüyor.

SİPER'in özellikleri;
- 1 adet Filo Kontrol Merkezi (FKM)

- 1 adet Arama Radarı (TEIRS-Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi)

- 1 adet Haberleşme Röle Aracı (HRA)

- 2 Batarya

Her bataryada;

- 1 Atış Kontrol Radarı (AKR) (Silah Tespit Radarı (STR) uzerinden)

- 1 Atış Kontrol Merkezi (AKM)

- 4 adet Füze Fırlatma Sistemi (FFS) (6’lı lancer- 1 adet Haberleşme İstasyon Aracı (HIA)

- 2 adet Füze Taşıma Yükleme Sistemi (FTYS)

- Füzeler (70-90 km menzil, hava soluyan hedefler için)

- Milli Radar Ağı RADNET, NATO, Link16, üst komuta kontrol gibi bağlantılar.

- Asgari menzil: 30 km

- Azami menzil:150+ km (Blok 2 için öngörülen maksimum menzil, Blok 3 ve sonrasında hem daha uzun menzil hem de balistik füze önlemesi için çalışılıyor)

- Asgari irtifa: 100 metre

- Azami irtifa: 20 km

- Savaş başlığı RF güdüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap ediyor
CHP’li Bornova Belediyesi’nden ağaç katliamı
CHP'li belediye Bodrum'u susuzluğa mahkum etti: 'Muğla genelinde büyük sıkıntı var'
Akbelen’de kirli oyun! Terör elebaşı Duran Kalkan'dan destek açıklaması...
Fransa'yı çöp yığınları sardı: İş bırakma eylemi uzuyor...
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelenlilere tehdit: Meclis'teki oylamaya 'hayır' diyenlere oy verirseniz iki elim yakanızda olur
Yunanistan'ın uykularını kaçıran liste: Türkler dünyanın en iyileri arasında...
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
Karadeniz'de 850 km'lik alanda NOTAM ilan edildi: Türkiye en güçlü silahını test etmeye hazırlanıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına taban ücret müjdesi
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dolaylı vergilerin azalması talebini ben de destekliyorum
CHP Konak ilçe kongresinde kontenjan kavgası çıktı
Yunan basını Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisini yazdı: Geri adım yok...
Almanya ekonomisi alarm veriyor: 'Zaman kaybetmeden acil tedbirler alın' çağrısı
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz Tunceli'ye gitti: Cebinizi aradım bakmadınız!
Barış Yarkadaş: Meral Akşener altıyı masayı tekmeleyecek
CHP'li Özlem Çerçioğlu yeni bir skandala daha imza attı! Belediye kasasından 192 milyon lira...
Suudi Arabistan ile yeni anlaşmalar imzalandı! Savunma sanayiimizin gözdeleri destan yazıyor
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Meteoroloji duyurdu! İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak

Meteoroloji duyurdu! İstanbul dahil birçok kenti etkisi altına alacak

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

Google, 5 milyar dolarlık davada mahkemeye çıkacak

Dini değerler ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis istemi

Dini değerler ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında 10 yıl 5 aya kadar hapis istemi

3 kişinin cenazesi karıştı: Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca şaşırdık!

3 kişinin cenazesi karıştı: Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca şaşırdık!

Doğadan çıkarıp tek tek işliyorlar: Şifasını duyan almaya geliyor

Doğadan çıkarıp tek tek işliyorlar: Şifasını duyan almaya geliyor

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak