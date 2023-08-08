Karadeniz'de 850 km'lik alanda NOTAM ilan edildi: Türkiye en güçlü silahını test etmeye hazırlanıyor

Türkiye'nin ihtiyacı olan hava savunma sistemlerini geliştirme ve devreye alma konusunda bu hafta çok kritik bir gelişme yaşanacak. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U'yu test edecek.Çevresinde istikrarsız bölgeler bulunan Türkiye, hava savunma sistemleri konusunda kritik adımlar atmaya hazırlanıyor.Diğer gelişmeler bir yana; Türkiye’nin ihtiyacı olan hava savunma sistemlerini geliştirme ve devreye alma konusunda bu hafta çok kritik bir gelişme yaşanacak. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U’yu test edecek.Hisar-U’nun adı 'Siper' olarak değiştirilmişti.HİSAR-U diğer adıyla 'Siper', 800 km’lik radar hattında Karadeniz’in bir ucundan diğer ucuna; Trakya’dan Hopa’ya doğru fırlatılacak ve belirlenmiş olan bir hava hedefini imha edecek.HİSAR-U’nun 3-5 yıl içinde envantere alınması planlanıyor.Hisar-U'nun bu hafta içinde test edilmesi beklenirken Edirne ve Giresun arasında da 850 km'lik bir alanda NOTAM ilan edildiği öğrenildi.Bu kararın Hisar-U'nun test atışmasının yapılması için ilan edildiği düşünülüyor.- 1 adet Filo Kontrol Merkezi (FKM)- 1 adet Arama Radarı (TEIRS-Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi)- 1 adet Haberleşme Röle Aracı (HRA)- 2 BataryaHer bataryada;- 1 Atış Kontrol Radarı (AKR) (Silah Tespit Radarı (STR) uzerinden)- 1 Atış Kontrol Merkezi (AKM)- 4 adet Füze Fırlatma Sistemi (FFS) (6’lı lancer- 1 adet Haberleşme İstasyon Aracı (HIA)- 2 adet Füze Taşıma Yükleme Sistemi (FTYS)- Füzeler (70-90 km menzil, hava soluyan hedefler için)- Milli Radar Ağı RADNET, NATO, Link16, üst komuta kontrol gibi bağlantılar.- Asgari menzil: 30 km- Azami menzil:150+ km (Blok 2 için öngörülen maksimum menzil, Blok 3 ve sonrasında hem daha uzun menzil hem de balistik füze önlemesi için çalışılıyor)- Asgari irtifa: 100 metre- Azami irtifa: 20 km- Savaş başlığı RF güdüm