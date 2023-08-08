Karacadağ Bal Ormanı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Karacadağ bölgesinde bulunan Siverek, Viranşehir ve Diyarbakır sınırlarında bulunan Bal ormanında gece geç saatlerinde öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı, yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına bölge halkı ile askerlerde müdahalede bulundu. Yapılan başarılı çalışma sonucunda yangın sabah saatlerine doğru kontrol altına alınarak, soğutma işlemleri devam ediyor.