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İzmir'de MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli gerçekleştirilen operasyonda, Karaburun ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör ve 162 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekleme: 8.08.2023 - 16:27 Güncelleme: 8.08.2023 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu, Karaburun ilçesinde bir yelkenli teknede çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2'si yabancı uyruklu 7 organizatör şüphelisi yakalandı

4 Ağustos günü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 162 düzensiz göçmen ile 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör şüphelisi yakalandı.

Tutuklandılar

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Yasa dışı geçişte kullanılan tekneye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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