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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı

İstanbul’da, toplu ulaşım ücretlerine gelen yüzde 51,52 zammın ardından tam bilet 9,90 TL'den 15 TL’ye yükseldi.

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı
Ekleme: 8.08.2023 - 11:47 Güncelleme: 8.08.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapıldı
Temmuz ayı olağan oturumunda anlaşmaya varamamıştı.

Bunun üzerine toplu ulaşıma zam oranı konusunun olağanüstü görüşülmesi için bugün bir araya gelindi.

Toplantıdan ise zam kararı çıktı.

Bu kapsamda Megakent'te 9,90 olan tam biniş ücreti 15 TL'ye yükseldi.

Bu artışla birlikte öğrenci elektronik bilet fiyatları da değişti. Öğrenci bilet ücreti 4,83'den 7,32'ye yükseldi.

Metrobüs bileti fiyatı da 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi.

Taksi ücretlerine yüzde 75 zam
Bir zam da taksi ücretlerine geldi.

Yapılan yüzde 75 zamla birlikte indi-bindi ücreti 40 TL'den 70 TL'ye yükseldi.

Taksimetre açılış ücreti de 12,65 TL yerine 19,17 TL oldu.

Okul servisleri de zamlandı
Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.

Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.

Öğrenci aylık abonman 211 TL'ye yükseldi
Zamla birlikte aylık tam mavi kart ücretleri 777 TL'den bin 173 TL'ye, öğrenci aylık mavi kart ücretleri de 140 TL'den 211,50 TL'ye yükseldi.
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