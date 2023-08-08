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İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!

İstanbul'da alev aldığı için balkondan atılan tüp, Mehmet İşler'in aracının tavanını kırarak başına düştü… Kafasına 19 dikiş atılan Mehmet İşler ölümden döndü. Sözleri herkesi hayrete düşürdü: Hafıza kaybı yaşadım!

Ekleme: 8.08.2023 - 10:25 Güncelleme: 8.08.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!Şaşkına çeviren olay İstanbul Bahçelievler'de geçen cumartesi yaşandı. İddiaya göre, 24 yaşındaki Mehmet İşler, arkadaşıyla birlikte evine gitmek için Fatih Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken, alev alan tüp bir apartmanın balkonundan aşağı atıldı.

Yanan tüp Mehmet İşler'in arabasının cam tavanını kırdı. İşler'in başına isabet eden tüpü, o sırada İşler'in yanında bulunan arkadaşı yol kenarına attı.

Başından yaralanan Mehmet İşler, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Mehmet İşler'in kafasına hastanede 19 dikiş atıldı. Hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu olan İşler, yanan tüpü atan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için soluğu karakolda aldı.

İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!

BU ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS!

Tüpün başına isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet İşler, 'Caddede ilerlerken kendi aracımla, nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü ilk başta aracıma isabet edip cam tavanı patlattı.

Sonra kafama girerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. Şu an kafamda 19 dikiş var. Doku kaybım falan var, hissetmemezlik var. Bununla ilgili kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim zaten bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür' ifadesini kullandı.

İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!

HAFIZASINI KAYBETTİ

Aracında hasar olduğunu söyleyen İşler, 'Arkadaşımın evindeydim, onun evinden çıktım. Kendi evime gidiyordum. Evime giderken zaten bu olay gerçekleşti. Ve olay yerinde zaten bir süre kendime gelemedim. Çünkü başıma aldığım piknik tüpünün darbesinden dolayı geçici bir hafıza kaybı yaşamışım.

Alevliydi zaten, dışarı çıkardığımızda da alevi zaten kamera kayıtlarında da mevcut. Yanımda Tolunay diye arkadaşım vardı. O da karakolda şikayetçi oldu. Onun da çünkü kafasında bir hasar var, ellerinde yanıklar falan var tüpten dolayı. O dışarıya attı zaten. Normalde arabanın içinde kalmış olsaydı, patlasaydı yani hiçbirimizin parçası bulunmazdı zaten arabanın içinde.

Araçtan indim bir süre kendime gelemedim zaten. Arkadaki araçta da diğer arkadaşım vardı. Onun arabasıyla direk hastaneye gittik. Tedavi süreci sonrasında emniyet birimleri geldi zaten hastaneye. Şikayetçi oldum. Sağ tarafımda uyuşmazlık var. Doku kaybım var başımda. Yani geçici bir hafıza kaybı yaşadım' şeklinde konuştu.

İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!

TÜPÜ YANARKEN ATMIŞLAR!

Cadde üzerinde işletme sahibi Aydın Karataş, 'Ben geldiğimde olay olmuştu. Yoldan geçen bir vatandaş seyir halindeyken yukarıdan yanan tüp aşağıya atılıyor. Seyir halindeyken adamın sunroof'unun üzerine düşüyor. Ölebilirdi de gerçekten. Kötü bir olay yaşanmış.

Şimdi yukarıdan nasıl bir can havliyle atılmış o tüp; yanan tüpü, söndürememişler herhalde. Sönmemiş, alıp dışarıya atmışlar. Ama keşke gelip baksaydılar birileri var mı veya birilerine bir şey oldu mu? O an gelip çocuğa yardım etseydiler, adama yardım etseydiler' diye konuştu. Polisin şüpheliyi tespit etmek için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İşler'e ait otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken apartmanın balkonundan yanan tüp otomobilin cam tavanına düşüyor. Otomobilin içinden alevli şekilde çıkarılan tüp İşler'in arkadaşları tarafından uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

İstanbul’da akıl almaz olay! Gökyüzünden tüp düştü: Kafasında 19 dikiş atılan genç ölümden döndü!
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