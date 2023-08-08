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Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak

Kirayla yarışan fahiş aidatlar için hükümet harekete geçti. Aidatlara çekidüzen verecek yasal çerçeve hazırlanıyor. Site yönetimlerinde şaibe ortadan kalkacak. Yönetim profesyonellere devredilecek, denetimi bakanlık yapacak.

Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Ekleme: 8.08.2023 - 09:10 Güncelleme: 8.08.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın hazırladığı yasal çerçeveye son şekli verildi. Çalışma Meclis'e sunulacak. Buna göre, herkes site yönetemeyecek.

Torpil ve şaibe ortadan kalkacak. Sertifika almış tesis yönetim şirketleri site yönetimlerine talip olabilecek. Şirketlerin denetimini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçilerle birlikte yapacak. Sitelerin bütçeleri, nereye harcama yapıldığı, ne kadar aidat toplandığı her yıl denetlenecek. Defterleri incelenecek.

Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak

KAT MÜLKİYETİ YASASI DEĞİŞİYOR
Edinilen bilgilere göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Siteleri yöneten tesis yönetim şirketlerine mesleki standartlar getirilecek. Bu standartları sağlayan firmalara sertifika verilecek. Sektörün meslek tanımı yapılacak.

Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak

BELGE ALAMAYAN KAPANACAK

Türkiye'de 3.800 tesis yönetim şirketi bulunuyor. Bunlar genel kurulda oy çokluğuyla seçiliyor. Üç bakanlığın hazırladığı düzenleme yasalaşırsa, bu şirketlerden belge alamayan kapanacak. Tesis yönetim şirketlerinden saha tecrübesi, adli sicil kaydı, mali belgeler istenecek.

Bundan böyle sitelerin yönetimini kat malikleri kafasına göre atayamayacak. Mafya düzeni son bulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yetkilendirilmiş, mesleki yeterlilik sertifikasına sahip firmalar siteleri yönetebilecek. Bakanlığın sertifikalandırdığı şirketler arasından seçim yapılacak. Böylece, herkes kafasına göre aidat planlayamayacak, işletme projesi tasarlayamayacak.

DEFTERLER İNCELENECEK

Bakanlık her yıl bu yetkilendirilen tesis yönetim şirketlerini denetleyecek. Bağımsız denetçiler de devreye girecek, şirketlerin defterleri incelenecek.

Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak

25 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de toplu konut yaşam alanı sayısı yaklaşık 40 milyon. Bunun da 20 milyonu site ve apartmanlardaki bağımsız bölümlerden oluşuyor. Tesis yönetim şirketleri 5 milyon toplu konut alanını yönetiyor. Bu alanlarda 25 milyon vatandaşın yaşadığı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA FİYATLAR UÇUYOR

Aidatların artması ile binalardaki kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler arasında gerilim yaşanmaya başlamıştı. Son yılların en büyük gider kalemleri arasına giren aidatlar özellikle İstanbul'da vatandaşın büyük tepkisine neden oluyor. İstanbul'da lüks villaların bulunduğu butik sitelerde aidatlar 20-36 bin lira arasında değişiyor. Lüks rezidanslarda ise aidatlar 10-15 bin lirayı buluyor.

Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak

YENİ BİR SİSTEM GELİYOR

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, üç bakanlığın birlikte koordineli çalışarak sitelerde kat maliklerinin yaşadığı tüm sorunları gidereceğini belirterek, 'Yetki belgesi olmayan hiç kimse sitelerde yöneticilik hizmeti veremeyecek. Müteahhitlikte karne çıkarılmıştı, burada da karnesiz hiç kimse konutlarda hizmet veremeyecek' dedi. Sandalcı, hayata geçecek uygulamanın faydalarını ise şu sözlerle anlattı: 'Kat maliklerinin 'ödediğim aidat nereye gidiyor' diye endişelenmeyeceği yeni bir sistem kurulacak. Aidatların hangi dönemde artırılması ve neye göre belirlenmesi gerektiği konusu açık bir şekilde ortaya konacak. Adli sicil şartı getirilecek.'

TAVAN SINIR GÜNDEMDE

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından site aidatlarında da ara dönem artışları başlamış, bazı sitelerde yüzde 70'e varan oranda zamlar gerçekleşmişti. Yüksek zamlar fahiş artış olarak nitelendirilecek ve yüzde 30'luk tavan sınırı uygulamasına geçilecek.
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