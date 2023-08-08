Emine Erdoğan'dan 'istihdam' vurgusu: Katkısı çok büyük

Emine Erdoğan, atıl alanları lavanta bahçelerine dönüştürerek istihdam sağlayan ve destekleyici projeler üreten belediyelerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:'Büyüleyici kokusu ve göz alıcı tonlarıyla ülkemizin dört bir yanını kuşatan lavanta tarlalarında vakit, hasat vakti. Hasadı kadar yetiştirmesi de maharet ve emek isteyen lavanta ve nice bitkinin üretiminin yaygınlaştırılmasında, şifasının bilinmesinde şüphesiz yerel yönetimlerimizin katkısı çok büyük.Atıl olarak görülen alanları lavanta bahçelerine dönüştüren belediyelerimiz, bu girişimleriyle hem yerli üretime can katıyor, yeni istihdam alanları açıyor hem de şehirlerimize nefes aldırıyor.Başkentimizin ilçelerinde bunun en güzel örneğini hayata geçiren Mamak Belediyesi ve Keçiören Belediyesi başta olmak üzere, yerli ve milli üretimi destekleyici projeler üreten tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum'